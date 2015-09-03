Рада заборонила резидентам країни-агресора засновувати ЗМІ в Україні

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прозорості власності засобів масової інформації, а також реалізації принципів державної політики у сфері телебачення та радіомовлення" (№1831).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 237 народних депутатів з 304 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом встановлюється, зокрема, що в Україні забороняється засновувати і брати участь у телерадіоорганізаціях або провайдерів програмної послуги, зокрема, юридичним особам і фізичним особам-підприємцям, зареєстрованим в офшорних зонах, перелік яких затверджено Кабінетом міністрів України, а також особам без громадянства; юридичним і фізичним особам, які є резидентами країни, визнаної Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом, а також юридичним особам, які є учасниками (акціонерами) яких є такі юридичні або фізичні особи, на всіх рівнях ланцюга володіння корпоративними правами телерадіоорганізації та кінцевого вигодонабувача.

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Цей закон набирає чинності з першого числа місяця, наступного за місяцем його опублікування.