Завтра Порошенко може зустрітися з Лукашенком на матчі "Україна - Білорусь" у Львові - джерело
За неофіційною інформацією посадовця обласної адміністрації, наразі триває погодження обох сторін щодо можливого візиту.
У Львові очікують на присутність президентів України Петра Порошенка та Білорусії Олександра Лукашенка 5 вересня на футбольному матчі між збірними командами України та Білорусії в рамках відбіркового етапу турніру УЄФА «Євро 2016».
Про це повідомило УНІАН джерело у Львівській ОДА.
За неофіційною інформацією посадовця обласної адміністрації, наразі триває погодження обох сторін щодо можливого візиту.
У свою чергу прес-секретар громадської ради при ГУ МВС України у Львівській області Олег Пилипенко повідомив журналістам, що матч між збірними України та Білорусії відвідають президенти обох країн.
Читайте такожЛукашенко радий розвитку дружніх відносин з Україною
„Наразі ця інформація неофіційна”, - наголосив Пилипенко.
Як відомо, у серпні міський голова Львова Андрій Садовий під час перебування у Києві з робочою поїздкою до президента Порошенка з ініціативою про запрошення президента Білорусі Лукашенка до Львова на футбольний матч «Україна - Білорусія».
"Виходжу з ініціативою, щоб президент Порошенко запросив у Львів на футбольний матч Україна - Білорусь, який буде 5 вересня, президента Лукашенко. Дуже важливо, щоб керівники нашої країни максимально використали можливості Львова для проведення міжнародних зустрічей, форумів і конференцій", - сказав тоді Садовий.