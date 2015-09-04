Завтра Порошенко може зустрітися з Лукашенком на матчі "Україна - Білорусь" у Львові - джерело

У Львові очікують на присутність президентів України Петра Порошенка та Білорусії Олександра Лукашенка 5 вересня на футбольному матчі між збірними командами України та Білорусії в рамках відбіркового етапу турніру УЄФА «Євро 2016».

Про це повідомило УНІАН джерело у Львівській ОДА.

За неофіційною інформацією посадовця обласної адміністрації, наразі триває погодження обох сторін щодо можливого візиту.

У свою чергу прес-секретар громадської ради при ГУ МВС України у Львівській області Олег Пилипенко повідомив журналістам, що матч між збірними України та Білорусії відвідають президенти обох країн.

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„Наразі ця інформація неофіційна”, - наголосив Пилипенко.

Як відомо, у серпні міський голова Львова Андрій Садовий під час перебування у Києві з робочою поїздкою до президента Порошенка з ініціативою про запрошення президента Білорусі Лукашенка до Львова на футбольний матч «Україна - Білорусія».

"Виходжу з ініціативою, щоб президент Порошенко запросив у Львів на футбольний матч Україна - Білорусь, який буде 5 вересня, президента Лукашенко. Дуже важливо, щоб керівники нашої країни максимально використали можливості Львова для проведення міжнародних зустрічей, форумів і конференцій", - сказав тоді Садовий.