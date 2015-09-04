ЗМІ: син Януковича прилетів у Крим - в сім'ї конфлікт через спадок брата

11:50, 04 вересня 2015
Політика
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З'явилося фото, що підтверджує прибуття молодшого Януковича в аеропорт Сімферополя.

В сімферопольському аеропорті сфотографували молодшого Януковича / tsn.ua

Молодший Янукович прилетів 3 вересня о 18:00 рейсом з Москви.

Після прибуття Олександр Янукович сів у авто з українськими номерами та відправився в Севастополь, де знаходиться маєток Януковичів, та проживає мати Людмила, повідомляє ТСН.

Олександр Янукович прибув до Криму, щоб ділити спадщину брата / ТСН.ua

У сім'ї Януковича триває розбрат, пов'язаний із розподілом спадку загиблого навесні Віктора Януковича-молодшого. Дружина загиблого сина екс-президента вимагає свою частку в бізнесі, що контролює Олександр Янукович.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Служба безпеки України викрила канал виведення до Росії понад 10 млн грн, привласнених сином екс-президента Віктора Януковича Олександром. 

Для виведення валюти за кордон одна із компаній холдингу «Мако» фіктивно придбала обладнання у РФ. Воно начебто мало імпортуватися на територію, яка на час фінансової махінації була непідконтрольна українській владі.

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