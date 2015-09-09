"Рошен" Порошенка хоче отримати землю під нову фабрику у Борисполі в обхід аукціону

Як зазначається в розслідуванні програми "Схеми", Бориспільська міська рада 8 вересня погодила виділення землі під нову фабрику за схемою, що дозволить уникнути проведення земельного аукціону, як того вимагає Земельний кодекс.

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На початку липня цього року директор ТОВ "Логістичний центр "Кондитер" (тепер – ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен", кінцевий бенефіціарний власник – Петро Порошенко) звернувся до міського голови Борисполя Анатолія Федорчука з проханням "розглянути питання щодо наявності земельної ділянки для розміщення на ній бісквітного комплексу".

14 липня Бориспільська міськрада ухвалила рішення про надання дозволу на відведення земельної ділянки площею 20 гектарів комунальному підприємству "Виробниче управління комунального господарства" на вулиці Привокзальній. 8 вересня міськрада передала в оренду кілька ділянок на Привокзальній цьому комунальному підприємству.

На сесії Бориспільської міськради був присутній директор ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен" Костянтин Півень, який розповів про намір "Рошену" взяти ці ділянки в суборенду для будівництва бісквітного комплексу.

"Можливо, можемо і купити землю, однак я дію відповідно до рекомендацій, які отримав від нашого юридичного відділу", – зазначив Костянтин Півень.

Громадські активісти та опозиційні депутати заявили, що таку схему запропонував мер міста Анатолій Федорчук, щоб "Рошен" уникнув проведення аукціону, який передбачає 124 стаття Земельного кодексу: "Передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється за результатами проведення земельних торгів".

Натомість сам міський голова зазначив, що запропонував такий підхід, бо "боявся втратити такий шанс".

Директор ТОВ "Бісквітний комплекс "Рошен" Костянтин Півень відмовився відповісти журналістам, чому "Рошен" не пішов на відкритий аукціон, а хоче взяти ділянку в суборенду і порадив звертатися до прес-служби "Рошен". Журналісти звернулися з проханням про коментар до президента Петра Порошенка, а також у центральний офіс корпорації "Рошен", але наразі відповідь не отримали.