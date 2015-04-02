Фабрика Roshen у Липецьку відновила роботу - російські ЗМІ

Кондитерська фабрика Roshen в Липецьку відновила роботу. Про відновлення роботи фабрики повідомляє ТАСС з посиланням на заступника гендиректора підприємства Казакова Олега.

"Кілька виробничих ліній сьогодні з ранку були знову запущені після зупинки, інші будуть запускатися за графіком", - сказав він.

Читайте такожЗМІ: Фабрику "Рошен" в Липецьку заблокував ОМОН (фото)Вчора кондитерська корпорація Roshen повідомила, що правоохоронні органи Російської Федерації вранці 1 квітня 2015 року заблокували роботу на підприємствах компанії в Липецьку.

За даними компанії, представники силових структур без будь-якого попереднього повідомлення вторглися на територію підприємства.

Як заявили в Слідчому комітеті РФ, провели обшуки в рамках кримінальної справи за ч. 4 ст. 159 КК РФ "за фактом шахрайського розкрадання грошових коштів в сумі 180 млн рублів". Липецьку фабрику "Рошен" звинувачують у незаконному відшкодуванні податку на додану вартість з російського бюджету.

За словами російських слідчих, справу порушено "за матеріалами ФСБ".