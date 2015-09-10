Європарламент ухвалив резолюцію із закликом звільнити українських політв'язнів у РФ

Про це йдеться у резолюції, ухваленій сьогодні депутати Європейського парламенту, повідомляє Представництво ЄС в Україні. "Європарламент рішуче засуджує кричуще порушення територіальної цілісності Естонії та України через незаконне викрадення громадян обох країн, аби вони могли постати перед російським судом", - зазначено в документі.

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У резолюції наголошується, зокрема, що російські суди не мають компетенції, аби судити дії, що були здійснені за межами визнаної міжнародною спільнотою території РФ.

Депутати Європейського парламенту закликають Росію звільнити офіцера поліції з Естонії Естона Кохвера, а також громадян України Олега Сенцова, Надію Савченко і Олександра Кольченка і гарантувати їхнє безпечне повернення в Естонію та Україну відповідно. Також вони спонукають звільнити усіх політичних в’язнів у Азербайджані та висловлюють занепокоєння у зв’язку із ситуацією з правами людини і засадничими свободами у Білорусі.

У такий спосіб депутати закликають президента Європейської Ради і Високого представника ЄС із закордонних справ і безпекової політики "запропонувати всеосяжну стратегію політики, що дозволить ЄС перехопити ініціативу і продовжувати здійснювати чітку політику щодо Росії".

Також вони звертаються із проханням до Ради "скласти єдиний список посадовців, відповідальних за викрадення, ув’язнення і винесення вироків Кохверу, Савченко, Сенцову і Кольченку. Це потрібно, щоб ввести заборону на в’їзд цих посадовців на територію ЄС, а також заморозити будь-які фінансові активи, які вони або їхні найближчі родичі можуть мати у ЄС".