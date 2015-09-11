Порошенко пояснив, чому Захід відмовився надавати Україні зброю

Про це заявив президент Петро Порошенко в інтерв'ю програмі "Прайм Тайм з Мирославою Гонгадзе".

"Рік тому ми не мали друзів, нам ніхто не довіряв. Я зараз можу розкрити ситуацію, коли я запросив наших американських і європейських партнерів зробити нам військову допомогу, я був шокований як президент, почувши відповідь: ні, ми вам не можемо допомогти", - розповів він.

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За словами Порошенка, йому назвали три причини цієї відмови. Основна з них - в Україні "немає армії". А та, що є - "вона інфільтрована агентами Росії. І те, що нам дадуть - одразу опиниться в Росії". Також причиною відмови була корумпованість війсоковослужбовців.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко повідомив, що вирішив взяти участь у виборах президента буквально за кілька місяців до початку виборчої кампанії.