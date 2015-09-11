Порошенко розповів, чому вирішив взяти участь у виборах президента

Про це Порошенко заявив в інтерв'ю програмі "Прайм Тайм" з Мирославою Гонгадзе.

"Можу зараз зізнатися, що рішення про те, що я буду вступати в президентську гонку було буквально за кілька місяців до президентських перегонів", - зазначив Порошенко.

За словами президента, приймаючи таке рішення він був переконаний, що має зробити все, аби захистити Україну.

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"Чому було прийнято рішення балотуватися? Тому що я українець. Тому що я абсолютно твердо переконаний, що я маю зробити все, щоб захистити Україну", - наголосив президент.

За словами Порошенка, лідери інших держав нині не заздрять ситуації, що склалася в Україні, і якби більшість із них опинилися на місці президента - не знали б, що робити.

"Зараз, коли зустрічаєшся з лідерами держав, то всі намагаються підкреслити, що ніхто не заздрить президенту України, і ніхто б не хотів опинитися на його місці. Це точно. І якби і опинилися, то 90% просто не знали б, що робити", - сказав президент.

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Глава держави також зазначив, що ще під час президентських виборів розумів, що повинен "використати всі можливості, щоб принести мир в Україну".