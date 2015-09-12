Заява КВУ стосовно виборчих прав переселенців є суб'єктивною та "віддає" пропагандою - Пилипенко

Про це заявив Представник України у Венеціанській комісії, перший заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко.

"Дана заява містить не тільки своєрідне трактування виборчих прав переселенців на місцевих виборах, не зважаючи на те, що воно чітко передбачене законом "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". В своїй заяві Комітет виборців України фактично ділить людей на два сорти та створює умови для зростання соціальноі напруженості в суспільстві. А порівняння внутрішньо переміщених осіб з особами, що відбувають покарання, взагалі виходить за межі моралі та здорового глузду", - наголосив Володимир Пилипенко.

Він також додав, що в заяві КВУ чітко прослідковується субєктивний підхід та підміна правових понять.

"Заява містить ознаки справжньої пропаганди, завдання якої переконати суспільство, що переселенці не повинні взяти участь у місцевих виборах. Така позиція КВУ не має нічого спільного з європейськими стандартами, демократією і повагою до прав людини. Нагадаю, що Європа в особі пана Томбінського визнає переселенців членами відповідних територіальних громад і закликає надати можливість проголосувати на місцевих виборах. Втім КВУ ігнорує позицію Європи, а, схоже, займається політикою", - заявив Представник України у Венеціанській комісії.

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"Думка європейських інституцій є протилежною до позиції Комітету виборців України. Хочу також повідомити, що питання участі переселенців у місцевих виборах знаходиться під пильною увагою Моніторингового комітету ПАРЄ, який також притримується позиції стосовно того, що Україна має забезпечити участь тимчасово переміщених осіб у місцевих виборах. Днями цю проблему озвучили доповідачі Моніторингового Комітету ПАРЄ, співдоповідачі по Україні Жан-Клод Міньйон і Хорді Хукла. Приховати від Європи це питання не вийде", - підкреслив Володимир Пилипенко.

Нагадаємо, у п'ятницю Комітет виборців України зробив заяву, в якій виступив проти законів, які дають право тимчасово переміщеним особам взяти участь у місцевих виборах.