На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" триває непроста дискусія щодо відведення важкої зброї - посол

Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.

"Триває непроста дискусія щодо імплементації Мінських зобов'язань про відведення важкої зброї і доступі для місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у Берліні кілька годин тому почалася зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки»: України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і Франції Лорана Фабіуса.