На зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" триває непроста дискусія щодо відведення важкої зброї - посол
21:57, 12 вересня 2015Політика
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У Берліні на зустрічі глав МЗС країн «норманської четвірки» триває непроста дискусія щодо імплементації Мінських зобов'язань про відведення важкої зброї і доступу для спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
REUTERS
Про це посол України у Німеччині Андрій Мельник написав у Twitter.
"Триває непроста дискусія щодо імплементації Мінських зобов'язань про відведення важкої зброї і доступі для місії ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, у Берліні кілька годин тому почалася зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки»: України Павла Клімкіна, Росії Сергія Лаврова, Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра і Франції Лорана Фабіуса.
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