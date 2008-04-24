Ющенко має надію, що ВР вирішить питання, яке перезріло і болить

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Верховна Рада знайде політичну волю скасувати мораторій на продаж землі

Про це він заявив на відкритті IV щорічної міжнародної конференції «Проти тренду», організованої інвестиційним банком «Конкорд Капітал».

Президент підкреслив, що Україна серйозно відстає у створенні ринку землі. «І виною цьому є політична позиція тих політичних сил, від яких залежить рішення цього питання у парламенті України», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент вважає, що зволікання зі скасуванням мораторію призводить до нових корупційних схем, до формування непрозорості земельних відносин.

В.ЮЩЕНКО звернув увагу, що майже всі останні скандали в Україні пов’язані саме з земельними питаннями. «Це питання давно перезріло, і воно вже навіть не є іронічним, тому що болить», - сказав Президент.

Він підкреслив, що всі необхідні законопроекти для запровадження ринку землі вже передані до Верховної Ради. «Я сподіваюсь, що Верховна Рада збере політичну волю для того, щоб відмовитись від такої політики у цьому секторі», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Водночас він підкреслив, що сьогодні спостерігається ренесанс аграрної сфери. І для того, щоб цей ринок розвивався ще активніше, необхідно встановити прозорі правила гри.

В цьому контексті глава держави висловився проти встановлення будь-яких обмежень на експорт сільськогосподарської продукції, зокрема й зерна. «Це помилкова політика, яка формує нові ризики, в тому числі і для інфляції», - сказав він.

Президент висловив переконання, що протягом найближчих 3-4 років в Україні буде створений аграрний ринок один із провідних у Європі.