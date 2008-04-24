Ющенко думає, що для сільського господарства настає ренесанс

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запрошує бізнес інвестувати в українське сільське господарство.

Таку заяву глава держави зробив сьогодні під час участі в четвертій щорічній міжнародній конференції «Проти тренду» в Києві, повідомляє прес-служба Президента.

«Умови і особливості кон`юнктури ринку зробили такі обставини, що цей сектор виробництва є суперцікавий», – сказав В.ЮЩЕНКО, вказавши на великий потенціал України як виробника сільськогосподарських культур. Президент пояснив, що розвитку українського АПК в значній мірі сприяють тенденції світового аграрного ринку.

«Це великий ренесанс для українського сільського господарства. Принести тільки треба правильні правила гри», - сказав В.ЮЩЕНКО.

У цьому контексті як позитивну тенденцію розвитку аграрного сектору Президент назвав зменшення участі держави у ньому. При цьому глава держави виступив з критикою такого урядового заходу, як обмеження експорту сільськогосподарських культур.

«Спроби управляти через закриття зовнішнього ринку внутрішньою ціною - помилкова політика. Вона формує ризики, перш за все - інфляційні ризики», - сказав Президент.

Він також вказав на нагальність завершення земельної реформи, відтермінування якої призводить до утворення нових зон корупції та непрозорості ринку землі.

«Ключовим завданням українського ринку є реформа земельних відносин», - сказав В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що у Верховній Раді є всі законопроекти, необхідні для її завершення. У цьому контексті він висловив сподівання, що парламент збере політичну волю, щоб ухвалити необхідні законодавчі зміни.

У своєму виступі глава держави в цілому охарактеризував українську економіку як привабливу для інвесторів. За його словами, Україна останніми роками має позитивні макроекономічні показники, і ринок, який динамічно розвивається. На думку Президента, це підтверджується значним притоком інвестицій в останні 3 роки, а також стрімко зростаючою вартістю українських компаній.

«Якщо говорити про приріст індексу акцій, дивовижно говорити, але ми сьогодні знаходимося на другому місці у світі», – сказав В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що це потрібно обережно коментувати. Проте, за його словами, це говорить про колосальний потенціал українського ринку.

«Моя мета – прищепити у політиків, у влади культуру спілкування з бізнесом, поважати бізнесовий інтерес, у центр поставити приватну власність, повагу до неї», - сказав Президент.