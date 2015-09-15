Детективи НАБУ розпочнуть роботу з 1 жовтня, але корупціонерів поки продовжать відпускати під заставу

Національне антикорупційне бюро (НАБ) України змінює підходи у роботі правоохоронних органів.

Про це заявив президент України Петро Порошенко під час складання присяги першими детективами НАБ, передає кореспондент УНІАН.

За його словами, на сьогодні є наявність сильної політичної волі до боротьби з таким злом, як корупція.

"Але викривати, звільняти і навіть затримувати – цього зараз вже недостатньо. Люди справедливо вимагають сурового кримінального покарання за корупційні дії", - зазначив глава держави.

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"Посада детектива є абсолютно новою для України. Ця посада поєднує оперативно-розшукові та слідчі функції. І саме Національне антикорупційне бюро змінює підходи у роботі правоохоронних органів: вперше запрацюють детективи, яких ми сьогодні бачимо, вперше запрацюють аналітики, які використовують найсучасніші технології та методи розслідування”, - сказав Порошенко.

"Вами задекларовано амбітну мету — вже з 1 жовтня 2015 року розпочати повноцінний процес розслідування і до кінця року направити перші справи до суду", - підкреслив президент.

Порошенко вкотре наголосив, що від Верховної Ради очікує також закону, який заборонить відпускати під заставу державних службовців, підозрюваних в корупції.