Суд у Новосибірську оголосив вирок за фарбування пам'ятників у кольори українського прапора

Про це повідомляє РІА «Новости».

Чотирьох сибіряків визнали винними в оскверненні пам'яток ракетної установки «Катюша», танку Т-34. На одній з присвячених бойової техніки стел було написано слово «Азов». Крім того, в кольори українського прапора були пофарбовані пам'ятники Леніну на території обкому КПРФ і на вулиці Трикотажної.

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«Постановлений обвинувальний вирок щодо чотирьох новосибірців, які визнані винними у скоєнні актів вандалізму відносно пам'ятників В. І. Леніну та меморіальногму комплексу «Монумент Слави», - повідомили в Ленінському суді Новосибірська.

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Один з підсудних отримав 2,5 роки в'язниці, інший - по два роки. Інші обвинувачені отримали обмеження волі на строк один рік і два місяці і на півтора року.