Боненбергер: "Образ України в світі затуляє личина, створена Росією"

Про це в інтерв'ю журналу "Новое время" сказав американський журналіст, колишній військовий, який служив в Афганістані Адріан Боненбергер.

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За його словами, в Україні робота з інформацією далека від ідеалу. "До того як я приїхав в Україну, щоб писати про війну, я ніколи не чув про голодомор. Коли говорю про нього з друзями, для них це найчастіше виявляється новиною", - зазначив журналіст.

На його думку, цьому є 2 причини: "з одного боку - активно пропагована російська інтерпретація історії, яка вже 80 років подає Україну в найгіршому світлі. З іншого - неготовність частини українських політиків і військових підпустити західних журналістів ближче".

При цьому Адріан Боненбергер зазначив, що Україна не в змозі контролювати фальшивки, що запускаються Росією. "В України є проблеми з піаром, її образ затуляє личина, створена Росією. Тому Києву пора переконати весь світ у тому, що країна гідна допомоги і співчуття. А заради перемоги в інформаційній війні з РФ, Україні краще перейти в наступ. Такий крок реальний, не потребує зайвих витрат, і це те, що потрібно було зробити ще вчора", - зазначив Адріан Боненбергер.

Повний текст інтерв'ю Адріана Боненбергера читайте у випуску журналу "Новое время" 18 вересня.