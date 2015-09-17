В Києві розпочала роботу перша науково-практична конференція із серії "Україна майбутнього"

Як передає кореспондент УНІАН, у конференції беруть участь голова комісії Верховної Ради України з питань майбутнього Олексій Скрипник, український підприємець і громадський діяч Валерій Пекар, священнослужитель Української православної церкви Георгій Коваленко, громадський діяч Йосип Зісельс, український вчений-економіст Олександр Пасхавер.

Конференція «Цінності та модернізація» - це перший захід з серії стратегічних обговорень, ініційованих парламентською комісією з питань майбутнього. Вона проводиться спільно з громадськими об’єднаннями «Громадянська платформа «Нова країна» та Ініціатива «21 листопада». Дискусія, до якої залучені провідні вітчизняні експерти, має знайти відповіді на ключове запитання розвитку пострадянського і постколоніального світу: як пов’язані між собою цінності людей, соціальні практики та інституції, що дозволяють країні стати сучасною, заможною і вільною?

На думку ініціаторів форуму, обговорення надасть можливість розглянути «шляхи модернізації суспільства, моделі цінностей та нові соціальні явища, зокрема, знайти відповіді на такі питання: чому одні країни бідні, а інші багаті?; як пов’язані цінності, що їх сповідують люди, з добробутом і щастям їхнього життя; які соціальні інституції треба побудувати; які соціальні практики можуть допомогти; який вплив має релігія на шляхи модернізації?»

За підсумками конференції «Цінності та модернізація» передбачається визначити коло проблем гуманітарного розвитку та запропонувати ідеї змін у країні, віднайти розуміння необхідних інституціональних змін задля виведення країни у «вищу лігу».

«У повільні часи цінності змінюються дуже повільно, поколіннями, у стрімкі часи цінності можуть змінюватися досить швидко. Україна була в повільному часі понад 20 років, потім були три місяці швидкого часу, знов повільний, в серпні минулого року знов швидкий. У нас іще швидкий час включиться, тому у нас іще будуть шанси, які треба використовувати, до них треба готувати суспільні інституції, які можуть включитися в потрібний момент»,- сказав на початку конференції директор Докторської школи Національного університету «Києво-Могилянська академія» Михайло Вінницький.

У свою чергу Пекар зазначив, що традиційні цінності є обмеженням для реформ, а модерні цінності є стимулом для реформ і ресурсом таких реформ.

«Ми бачимо, як люди з модерними цінностями просувають реформи, а люди з традиційними цінностями їх гальмують. Реформи змінюють цінності, але сам процес реформ обумовлений співвідношенням між людьми, які сповідують цінності старі, що викликають необхідність реформ, і нові, що рухають реформи»»,- сказав він.

Декан Київської бізнес школи Михайло Крикунов зазначив, що тільки під час свідомих потрясінь, в які втягнуті великі маси суспільства, можна очікувати швидкої зміни цінностей.