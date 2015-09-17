Порошенко доручив РНБО вилучити прізвища журналістів ВВС із санкційного списку

Про це Порошенко заявив послу Великої Британії під час вручення вірчих грамот, повідомив прес-секретар президента Святослав Цеголко у Facebook.

«Свобода преси для мене абсолютна цінність. Президент доручив РНБО вилучити прізвища журналістів ВВС зі списку санкцій. Радбез зробить сьогодні окрему заяву з цього приводу», - написав Цеголко.

Свобода преси для мене абсолютна цінність. - Президент доручив РНБО вилучити прізвища журналістів ВВС зі списку санкцій.... Posted by Святослав Цеголко on 17 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення РНБО від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

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Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.

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В указі, серед інших, фігурують представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено від в'їзду в Україну.

У свою чергу представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що санкції, введені Україною проти кількох десятків іноземних журналістів, є «серйозною загрозою» праву на вільний збір інформації, і закликала президента України виключити журналістів з цього «чорного списку».