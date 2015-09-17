ОБСЄ розкритикувала санкції України проти журналістів і закликала виключити їх з "чорного списку"

Відповідна заява поширена сьогодні прес-службою ОБСЄ, передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя.

"Я повністю поважаю законне право урядів на боротьбу з тероризмом, захист національної безпеки та громадян, але запровадження широких обмежень, які гальмують вільне пересування журналістів, не є засобом гарантування безпеки", - заявила Міятович.

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У зв’язку з цим вона закликала Порошенка внести зміни до свого указу щодо введення санкцій та виключити з нього журналістів.

"Влада повинна полегшувати роботу журналістів і утримуватися від створення адміністративних перешкод на в’їзд", - наголосила представник ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.

В указі, серед інших, фігурують представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено від в'їзду в Україну.