У Раді Європи піддали критиці санкції України проти журналістів-міжнародників

Відповідну заяву передано у четвер агентству УНІАН.

"Ми працюємо з Україною, щоб просувати вперед демократичні реформи. Свобода висловлювання та преси є фундаментальним правом. Тому Україна має переглянути санкції проти журналістів", - заявив Ягланд.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.

В указі, серед інших, фігурують представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено в'їзд в Україну.

Сьогодні, 17 вересня, єврокомісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган заявив, що «здивований та занепокоєний» з приводу запровадження Україною санкцій проти ряду іноземних журналістів, а представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович заявила, що санкції, введені Україною проти кількох десятків іноземних журналістів, є «серйозною загрозою» праву на вільний збір інформації, і закликала Порошенка виключити журналістів з «чорного списку».

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Також сьогодні президент України Петро Порошенко доручив РНБО вилучити прізвища журналістів корпорації ВВС із санкційного списку осіб, причетних до анексії Криму і агресії на Донбасі.

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«Свобода преси для мене абсолютна цінність. Президент доручив РНБО вилучити прізвища журналістів ВВС зі списку санкцій. Радбез зробить сьогодні окрему заяву з цього приводу», - процитував слова президента його прес-секретар Святослав Цеголко у Facebook.

Після цього у Раді національної безпеки і оборони України заявили, що РНБО підтримала пропозиції президента про зняття санкцій з шести іноземних журналістів.