Єврокомісар Ган прокоментував введення Україною санкцій проти іноземних журналістів

Як передає власний кореспондент УНІАН з Брюсселя, про це Ган заявив, коментуючи відповідний указ президента України Петра Порошенка.

“Я тільки почув про це і повинен на це подивитися, але перше враження - я здивований і занепокоєний. Я обговорюватиму це після аналізу цього питання з колегами в Україні, тому що, я б не сказав, що це рішення відповідає європейському духу», - сказав Ган.

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Як повідомляв УНІАН, 16 вересня президент України підписав указ, яким затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 вересня 2015 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

Санкції вводяться строком на один рік. Обмежувальні заходи стосуються більш як 400 фізичних та понад 90 юридичних осіб РФ та інших країн, які причетні до анексії Криму і агресії на Донбасі.

В указі, серед інших, фігурують представники засобів масової інформації з Великої Британії, Німеччини і Росії. Їм заборонено від в'їзду в Україну.

Сьогодні, 17 вересня, міністр інформаційної політики Юрій Стець заявив, що на наступному засіданні РНБО можуть бути внесені пропозиції щодо змін до санкційного списку проти осіб, причетних до анексії Криму і агресії на Донбасі в частині, що стосується журналістів.