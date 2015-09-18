Ляшко заявив про готовність свідчити проти Порошенка (відео)

03:52, 18 вересня 2015
Політика
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив Президента України Петра Порошенка, відразу в кількох корупційних злочинах та оголосив про готовність свідчити по цих фактах.

Фото УНІАН

Про це Ляшко розповів журналістам під стінами Верховної Ради, передає Hromadske.TV.

Зі слів народного депутата, Порошенко пропонував йому хабар за відмову у блокуванні призначення людини президента керівником Держгеонадрів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Ляшко також вимагає ухвалити закон про імпічмент президента і почати процедуру імпічменту президента України Петра Порошенка.

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