Ляшко заявив про готовність свідчити проти Порошенка (відео)
03:52, 18 вересня 2015Політика
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Лідер Радикальної партії Олег Ляшко звинуватив Президента України Петра Порошенка, відразу в кількох корупційних злочинах та оголосив про готовність свідчити по цих фактах.
Ляшко заявив про готовність свідчити проти Порошенка / Фото УНІАН
Про це Ляшко розповів журналістам під стінами Верховної Ради, передає Hromadske.TV.
Зі слів народного депутата, Порошенко пропонував йому хабар за відмову у блокуванні призначення людини президента керівником Держгеонадрів.
Як повідомляв УНІАН раніше, Ляшко також вимагає ухвалити закон про імпічмент президента і почати процедуру імпічменту президента України Петра Порошенка.
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