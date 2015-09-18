Ляшко заявив про готовність свідчити проти Порошенка (відео)

Про це Ляшко розповів журналістам під стінами Верховної Ради, передає Hromadske.TV.

Зі слів народного депутата, Порошенко пропонував йому хабар за відмову у блокуванні призначення людини президента керівником Держгеонадрів.

Як повідомляв УНІАН раніше, Ляшко також вимагає ухвалити закон про імпічмент президента і почати процедуру імпічменту президента України Петра Порошенка.