Мер Харкова звинуватив Геращенка у створенні партії "За Кернеса"

"Такі люди як Антон Геращено і йому подібні хочуть використовувати можливість моєї довіри і авторитету серед населення, зареєстрували в Сумській області партію "За Кернеса", - сказав харківський міський голова в ефірі програми "Право на владу", передає ТСН.

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За словами Геннадія Кернеса, партію його імені хотіли перереєструвати в Харкові, але він вчасно на це відреагував, подав до суду, і наразі є рішення не реєструвати таку партію в Харкові. "Але сам факт, що всі технології, які використовуються, це вчорашній день. Найголовніша технологія - це спілкування серед людей", - сказав він.

Сам Антон Геращенко, який також був присутній на ток-шоу, спростував всі звинувачення. "Я так розумію, що якщо пан Кернес вибрав партію "Відродження", то, напевно, є якісь люди, яким хочеться вибиратися за Кернеса", - відповів депутат.

Нагадаємо, Геннадія Кернеса судять у Полтаві за звинуваченням у викраденні людей, тортурах і замаху на вбивство під час подій на харківському Євромайдані. Йому загрожує до 10 років ув'язнення.