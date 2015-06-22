Слідчі дії у Харкові проводять також проти пов'язаних з Кернесом осіб - Аваков

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.

"Слідчі дії і обшуки проводяться в 18 місцях одночасно - в тому числі і на об'єктах і з особами, пов'язаними з нинішнім міським головою Кернесом", - написав міністр.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на джерела в правоохоронних органах, слідчі дії готелі в Харкові проводять представники правоохоронних органів з Києва. Це може бути пов'язано зі справою за звинуваченням Кернеса в незаконному позбавленні волі і побиття активістів Євромайдану. Можливо також, що слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінальних проваджень, відкритих за фактами розкрадань грошових коштів керівниками харківських комунальних підприємств.

Співрозмовник агентства додав, що санкцію на проведення слідчих дій давав один із судів Києва. До роботи залучили слідчих, бійців спецпідрозділу «Сокіл» і харківських міліціонерів.

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В «Національ» журналістів не пускають. У холі перебувають озброєні люди у камуфльованій формі. Керівник Департаменту зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на дзвінки не відповідає.

У прес-службі прокуратури Харківської області повідомили, що жодних слідчих дій у готелі «Національ» прокуратура не проводить.

У прес-центрі Управління СБУ в Харківській області заявили, що до проведення слідчих дій у готелі облуправління СБУ не має відношення.

У ГУ МВС України в Харківській області зазначили, що не мають жодної інформації про проведення слідчих дій у готелі «Національ» і відмовилися коментувати ситуацію.

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Довідка УНІАН. Міського голову Харкова Кернеса і двох його охоронців (Віталія Блинникова і Євгена Смицького) підозрюють у викраденні і побитті учасників Євромайдану в березні минулого року.

2 березня Кернесу повідомили про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) Кримінального кодексу України.

2 квітня Вищий спеціалізований суд України прийняв рішення перенести розгляд кримінального провадження щодо Кернеса з Дзержинського районного суду Харкова до Київського райсуду Полтави.