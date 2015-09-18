Сорос закликав ЄС допомогти Україні грошима і підтримати реформи

Таку думку висловив американський фінансист, інвестор і мільярдер Джордж Сорос в інтерв’ю The New York Review.

«У поєднанні з радикальними економічними і політичними реформами, які нова Україна прагне запровадити, це перетворить її на привабливе місце для інвестицій. Стрижнем економічних реформ є реструктуризація газової монополії «Нафтогазу». Та слід рухатись до реальних ринкових цін на газ, підтримуючи споживачів субсидіями», – цитує Сороса Радіо Свобода.

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На його думку, Європа у даний час паралельно переживає відразу п’ять криз. Чотири з них – внутрішні: євро, Греція, мігранти, референдум Великої Британії про ймовірний вихід із ЄС. Та один зовнішній – російська агресія проти України.

У березні Сорос заявляв, що готовий вкласти 1 млрд доларів в Україну, якщо західні країни допоможуть нашій державі підтримати приватні інвестиції. Також він закликав створити пакет міжнародної допомоги Україні в розмірі щонайменше 50 млрд доларів.