Сорос: Санкції дають можливість Путіну грати "жертву" англо-саксонського світу та нарощувати сили, рівні США

Санкції проти Російської Федерації, оголошені провідними економіками світу у відповідь на російську агресію проти України, повинні застосовуватись у комплексі із всеосяжною допомогу Україні в реалізації структурних реформ, наголосив відомий фінансист Джордж Сорос у своїй статті для видання Project Syndicate.

«Санкції, хоч і необхідні, шкодять не тільки Росії, а й Євросоюзу. Разом з тим, прагнення допомогти Україні стати процвітаючою країною буде корисним і Україні, і ЄС», - наголосив Сорос.

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Він звернув увагу, що санкції дають можливість президентові Володимиру Путіну грати «жертву» англо-саксонського світу, звинувачувати Західний світ у власних економічних і політичних складнощах і нарощувати сили, рівні США.

«Єдиний шлях впоратися з цим – об'єднати санкції й ефективну допомогу Україні. Якщо Україна почне процвітати, а Росія – втрачати в темпах розвитку, жодна пропаганда не спрацює, і Путіну не буде кого звинувачувати», - зазначив Сорос.

При цьому він висловив жаль, що європейські лідери обрали неправильний курс поведінки з українською владою. «Вони сприймають Україну як ще одну Грецію – країну з фінансовими труднощами, яка, до того ж, навіть не є членом Європейського Союзу, - сказав Сорос. - А це помилка. Україна переживає революційні трансформації, а чинний уряд мало не єдиний, готовий проводити радикальні реформи».

Сорос, водночас, зазначив, що схожість між «старою Україною» і Грецією дійсно є. Для обох країн є характерними корупція і вплив олігархів на економіку. «Але нова Україна прагне до змін. І спроба Європи тримати Україну на короткому повідку може загальмувати український прогрес», - наголосив Сорос.

На його думку, якщо Євросоюз не підтримає Україну, і вона програє у своїй боротьбі, Європі доведеться захищатися. «І ціна такого захисту – у фінансовому і загальнолюдському сенсі буде набагато значнішою, ніж ціна допомоги Україні», - переконаний Сорос.

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ухвалив рішення, яким продовжив економічні санкції для Росії до 31 січня 2016 року. Санкції, зокрема, стосуються доступу до європейського фінансового ринку для окремих російських банків і компаній, торгівлі зброєю і товарами подвійного призначення, а також експорту певних технологій, пов'язаних з енергетичним сектором. Продовження економічних санкцій проти РФ є результатом домовленості лідерів Євросоюзу пов'язати ці санкції з повним виконанням до 31 грудня Мінських домовленостей. Це було вирішено під час засідання Європейської Ради 19-20 березня.

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Рішення про економічні санкції проти РФ через анексію Криму та дестабілізацію ситуації на сході України було прийнято 31 червня 2014 року. Санкції було посилено 8 вересня 2014 року.

Довідка УНІАН. Американський фінансист й інвестор Джордж Сорос - прихильник теорії відкритого суспільства і противник «ринкового фундаменталізму». Він є творцем мережі благодійних організацій, відомих як «Фонд Сороса». Сорос є одним з провідних світових фінансистів, які надають консультаційну підтримку реформ в Україні. У січні президент Порошенко зустрічався із Соросом в Києві. Співрозмовники обговорювали міжнародні інструменти і можливості для збільшення економічної допомоги Україні.