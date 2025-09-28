У довгостроковій перспективі обсяги видобутку нафти в Росії скорочуватимуться, а її собівартість зростатиме.

Вже чверть століття російська економіка спирається на потік нафтодоларів, який зокрема дав Кремлю змогу фінансувати повномасштабну війну проти України. Однак це джерело легких грошей поступово вичерпується без видимої перспективи його відновлення, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що сьогодні Москва зосереджена на витисканні ресурсів з існуючих родовищ і майже зупинила розвідку нових. І у довгостроковій перспективі ситуація для Москви виглядає досить похмуро.

Багаті російські родовища, часто ще радянської епохи, почали виснажуватися ще до вторгнення в Україну, тож російські нафтові компанії взялися розробляти більш важкодоступні родовища в Арктиці та Сибіру. Однак для цього потрібні просунуті сучасні технології, яких Росія не має. Ці технології мають американці, але через воєнні санкції тепер росіяни не можуть їх отримати.

Відео дня

Крім того нафтовидобувна галузь Росії страждає від наслідків самої війни – частину персоналу грошима або примусом відправили на фронт, дехто втік за кордон. До того ж уряд підвищив податки для нафтовиків, щоб фінансувати свою війну.

Усі ці фактори вже відкинули російську нафтову галузь на багато років назад. Але навіть закінчення війни і скасування санкцій не вирішить усіх проблем.

За даними Міністерства енергетики Росії, зараз на важкодоступні родовища припадає 59% видобутку російської нафти, а вже до кінця поточного десятиліття це буде 80%. А це означає, що треба буде витратити значно більше грошей, щоб просто дістати нафту з-під землі. А якщо додати сюди санкції, через які Росія не може отримати потрібне для цього імпортне обладнання, ситуація стає і зовсім катастрофічною.

"Золота ера гігантських традиційних нафтових родовищ Росії залишилася в минулому", – сказала Дарія Мельник, віце-президентка з досліджень у сфері видобутку та розвідки консалтингової фірми Rystad Energy.

А ще ж нафту якось треба експортувати на глобальний ринок. І якщо йдеться про родовища в Арктиці, знадобиться велика кількість спеціальних танкерів, зміцнених для плавання у вкритих кригою водах. Такі танкери Росія не будує і через санкції наразі не може їх купити.

Російська нафтова галузь

Як писав УНІАН, після понад трьох з половиною років війни Росії проти Україні країни ЄС продовжують закуповувати російські енергоносії. Хоча обсяги за цей час і скоротилися приблизно у десять разів, Європа досі дає Кремлю по мільярду євро на місяць.

Також ми розповідали, що в результаті української кампанії дронових ударів по НПЗ і нафтотранспортній інфраструктурі в Росії переробка нафти там скоротилася на 20%. Також почалися перебої в експорті нафти на світові ринки.

Вас також можуть зацікавити новини: