Пєсков вважає, що президент США Дональд Трамп зберігає бажання посприяти врегулюванню російсько-української війни.

Прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що президент України Володимир Зеленський нібито хоче продемонструвати європейським союзникам, що він "бравий вояка". Про це він сказав у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

Також Пєсков запевнив, що в України справи на фронті нібито йдуть не найкращим чином. За його словами, переговорні позиції Києва погіршуються з кожним днем, але український уряд нібито блефує.

Прессекретар російського диктатора Володимира Путіна також заявив, що "київський режим потрібно змусити стати на шлях миру, а не війни". Він додав, що лідерам європейських країн нібито варто "відмовитися від мілітаристських позицій".

Відео дня

Крім того, Пєсков вважає, що президент США Дональд Трамп зберігає бажання посприяти врегулюванню російсько-української війни і має політичну волю для цього.

"Працювати над реанімацією двосторонніх відносин Росії та США потрібно як додатковий трек", - підкреслив він.

У Кремлі розчаровані прогресом у переговорах зі США

Раніше прессекретар голови РФ Дмитро Пєсков заявив, що переговори про нормалізацію відносин між Росією і США просуваються занадто повільно. За його словами, Москва вважає, що роботу з обговорення "подразників, які є у відносинах зі США" потрібно прискорювати.

Пєсков також сказав, що російський диктатор Володимир Путін нібито "відкритий до процесу врегулювання". Він підкреслив, що президент США Дональд Трамп нібито "не може цього не помічати".

Вас також можуть зацікавити новини: