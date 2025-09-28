Для проведення "повоєнних" виборів з дотриманням всіх норм Конституції та виборчого права, необхідно ухвалити новий окремий закон.

На сьогоднішній день в Україні діє заборона проводити вибори під час правового режиму воєнного стану. Однак старт виборам може дати указ президент про скасування цього правового режиму, якщо його підтримає парламент.

Про це сказав нардеп, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, Федір Веніславський в інтерв’ю Radio NV. "Є на сьогоднішній день чіткі заборони - в законі про правовий режим воєнного стану - про заборону проведення виборів. Більше того, в Конституції є імперативна норма, яку ми не можемо змінити, що у разі завершення строку повноважень парламенту під час дії правового режиму воєнного стану, її повноваження продовжуються до набрання повноважень Верховною Радою, яка обрана на перших виборах після скасування правового режиму воєнного стану. Тобто без скасування правового режиму воєнного стану з точки зору парламентських виборів, говорити про можливість їх проведення підстав конституційних немає і бути не може, тому що Конституцію ми в умовах воєнного стану знову ж таки змінити не можемо. А навіть якщо буде скасовано правовий режим воєнного стану, то зміна Конституції дуже складна процедура, дві сесії і так далі", - зазначив Веніславський.

Тому, підкреслив нардеп, говорити про можливість гіпотетичного проведення виборів без скасування правового режиму воєнного стану, він би не став.

На думку Веніславського, Зеленський мав на увазі, що після перемир'я буде скасування правового режиму воєнного стану і вже потім організація та проведення виборів.

"Сигнал для парламенту, який може поступити від президента, це, напевно, указ про скасування правового режиму воєнного стану. Без цього указу, який має бути затверджений парламентом, і для цього необхідно 226 голосів, жодних виборчих процесів початися в принципі не може. Тому що є ціла низка різних обмежень в різних законах – і про правовий режим воєнного стану, і у виборчому кодексі, і у Конституції, які не дозволяють це зробити. Тому давайте очікувати, які конкретно сигнали мав на увазі Зеленеський. Я думаю, що він мав на увазі, коли буде правове підґрунтя для того, що всі ці дії вчинити", - сказав Веніславський.

За його словами, крім того, для проведення "повоєнних" виборів з дотриманням всіх принципів, норм Конституції, виборчого права і міжнародних виборчих стандартів, необхідно ухвалити новий окремий закон.

"Закон, напевне, це можна навіть назвати едхок до конкретних повоєнних виборів. Ми неодноразово говорили, що робота над моделлю такого законопроекту, над основними положеннями, ведеться вже, напевно роки півтора-два. І на різних форумах обговорюються ключові моменти, а саме те, про що ми знову ж таки неодноразово говорили - це безпека учасників виборчого процесу. Тому що коли немає безпеки, буде дуже складно забезпечити свободу волевиявлення і організувати всі демократичні процедури для того, щоби ні в кого не виникло якихось звинувачень в тому, що, обрані органи влади, чи це президент, чи парламент, чи органи місцевого самоврядування, будуть сумнівно легітимними. Тому це буде ключове завдання в майбутньому законі", - підкреслив Веніславський.

Як повідомляв УНІАН, в інтерв’ю Fox News президент України Володимир Зеленський днями сказав, що готовий провести вибори в Україні, якщо буде перемирʼя. При цьому він підкреслив, що вибори повинні відбутися згідно з Конституцією навіть якщо це складно.

