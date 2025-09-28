Оновлення вийде вже 30 вересня.

30 вересня в Minecraft вийде оновлення Copper Age, яке нарешті перетворить мідь із декоративного матеріалу на повноцінний ресурс для гри. На честь цього Mojang провела трансляцію, де показала зміни майбутнього апдейту.

Разом із новими рецептами з'являться мідні інструменти, обладунки, зброя, кінська броня, скрині, ліхтарі, ланцюги та злитки. Головною новинкою стане мідний голем - автономний помічник, який сортує предмети з мідних скринь у звичайні поблизу. Як і інші мідні предмети, голем і спорядження окислюватимуться і змінюватимуть колір з часом.

Мідь відрізняється доступністю, її легко знайти на ранніх етапах нового світу. Це робить оновлення чудовою можливістю екіпіруватися відразу після спавна. Мідна броня міцніша за шкіряну, але трохи слабша за залізну.

Copper Age стане третім оновленням Minecraft цього року, а вже в зимові свята вийде оновлення Mounts of Mayhem. Воно додасть списи для верхової їзди, нових бойових мобів, включно із зомбі-вершниками, зомбі-конями та наутилусами.

Раніше ми розповідали, що в Minecraft додали мемну пісню Lava Chicken із фільму. Щоб отримати платівку, потрібно вбити зомбі на курці.

Крім того, нещодавно гравець у Minecraft побудував комп'ютер, який запускає гру про Маріо. На розробку проєкту в нього пішло близько 2 місяців.

