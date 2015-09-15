Порошенко очікує, що Рада підтримає скасування недоторканності депутатів і суддів

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час спілкування з першими детективами Національного антикорупційного бюро, які сьогодні склали присягу державного службовця.

«Я думаю, що на цій сесії у першому читанні ці зміни в Конституцію повинні бути проголосовані», - сказав Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 19 червня Конституційний Суд оприлюднив рішення про визнання конституційним законопроекту про внесення змін до Основного Закону щодо недоторканності народних депутатів і суддів.

Законопроектом передбачається виключити з Конституції частини 1 і 3 статті 80. Мова йде про положення, яким визначено, що народним депутатам гарантується депутатська недоторканність, а також положення, згідно з якими народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані.

Також пропонуються зміни до частини 3 статті 126, згідно з яким суддя не може бути без згоди Вищої ради юстиції затриманий і до нього не може бути застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання при скоєнні або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя і здоров'я особи.

Стаття 129 після частини 1 доповнюється новою частиною, відповідно до якої притягнення суддів до юридичної відповідальності здійснюється на загальних підставах. Судді не можуть бути притягнуті до юридичної відповідальності за діяння, вчинені у зв'язку зі здійсненням правосуддя, крім випадків прийняття завідомо неправосудного судового рішення, порушення присяги судді або вчинення дисциплінарного правопорушення.

14 липня ВР підтримала пропозицію про розгляд законопроекту в першому читанні після 25 серпня. Встановлений був строк для подання пропозицій та поправок до законопроекту - до 15 серпня, опрацювання їх комітетами ВР з питань регламенту, бюджету, протидії корупції та євроінтеграції - до 25 серпня.

Комітет ВР з питань правової політики ці пропозиції повинен пропрацювати після отримання відповідних висновків комітетів, після чого надати відповідні документи народним депутатам.

26 серпня голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя Руслан Князевич заявив, що депутати так і не надали свої пропозиції до президентського законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо недоторканності народних депутатів і суддів.