Вибори 25 травня будуть не останніми позачерговими в Києві

Вибори 25 травня, ймовірно, стануть не останніми позачерговими виборами київського мера, вважає кандидат на посаду мера Києва від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ.

Таку думку він висловив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».

За словами В.ГОРБАЛЯ, «цілком можливий дубль: новий президент - новий мер».

«Поки що в мене тверда думка, що в Києві так швидко усе не закінчиться. Вибори в столиці не обмежаться 25 травня», - сказав В.ГОРБАЛЬ.

На його думку, можливі самі різні варіанти блокування роботи київської міської влади. «Мер той самий - Київрада не збирається, мер інший - Київрада теж не збирається. З огляду на динамічну передвиборну кампанію можливе все. Усі тягтимуть час», - прогнозує він.

Однією з причин нестабільної ситуації в столиці і можливого перегляду результатів виборів депутат вважає надзвичайно гостре протистояння в структурах центральної державної влади. «На центральному рівні протистояння не зникне, а тільки посилиться до президентських виборів», - вважає В.ГОРБАЛЬ.