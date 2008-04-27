Вибори 25 травня будуть не останніми позачерговими в Києві
Розмірковує кандидат від Партії регіонів
Вибори 25 травня, ймовірно, стануть не останніми позачерговими виборами київського мера, вважає кандидат на посаду мера Києва від Партії регіонів Василь ГОРБАЛЬ.
Таку думку він висловив в інтерв’ю тижневику «Дзеркало тижня».
За словами В.ГОРБАЛЯ, «цілком можливий дубль: новий президент - новий мер».
«Поки що в мене тверда думка, що в Києві так швидко усе не закінчиться. Вибори в столиці не обмежаться 25 травня», - сказав В.ГОРБАЛЬ.
На його думку, можливі самі різні варіанти блокування роботи київської міської влади. «Мер той самий - Київрада не збирається, мер інший - Київрада теж не збирається. З огляду на динамічну передвиборну кампанію можливе все. Усі тягтимуть час», - прогнозує він.
Однією з причин нестабільної ситуації в столиці і можливого перегляду результатів виборів депутат вважає надзвичайно гостре протистояння в структурах центральної державної влади. «На центральному рівні протистояння не зникне, а тільки посилиться до президентських виборів», - вважає В.ГОРБАЛЬ.