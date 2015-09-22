ГПУ очікує, що суд 24 вересня дозволить вести заочне розслідування проти Клименка

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказав начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

"Щодо процедури спеціального досудового розслідування, так званого "заочного засудження", то на цей час клопотання прокуратури ще розглядається... Вчора було засідання суду з цього питання, і вже в четвер ми очікуємо, що буде прийняте остаточне рішення щодо нашого клопотання", - сказав він.

Читайте такожНа рахунках Клименко та його родичів заарештовано понад 1 мільйон гривень

Горбатюк також висловив думку, що адвокати Клименка безпідставно затягують судовий процес, заявляючи невмотивовані відводи суддям.

Представник ГПУ нагадав, що Клименку повідомлено про підозру у двох кримінальних провадженнях. Так, він підозрюється у незаконному відшкодуванні ПДВ в 2012-2013 роках, що спричинило збитки державі в розмірі 3 млрд грн, а також у створенні "програмних підприємств" для відмивання коштів.

Як повідомлялося, на початку 2015 року ВР внесла зміни у Кримінальний процесуальний кодекс України, передбачивши процедуру проведення спеціального досудового розслідування. Це можливість суду заочно засудити у випадку, коли особа перебуває в міждержавному або міжнародному розшуку.

Підозрюваного або обвинуваченого пропонують вважати таким, що ухиляється від прибуття на виклик, якщо він, будучи повідомленим про час і місце проведення засідання, не з'явився на нього за відсутності поважних причин, не повідомивши про такі причини, або якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповажними.

Водночас документ передбачає, що при здійсненні заочного кримінального провадження участь захисника такого підсудного є обов'язковим.

Генеральна прокуратура України застосовує процедуру заочного засудження до низки високопосадовців часів президентства Віктора Януковича, зокрема до колишнього першого віце-прем'єр-міністра Сергія Арбузова, колишнього міністра охорони здоров'я Раїси Богатирьової та інших.