Генсек НАТО: "Ми повинні говорити про продовження економічних санкцій щодо Росії"

Про це генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг сказав під час зустрічі з головою Верховної Ради Володимиром Гройсманом. "Ми усі засуджуємо агресію на сході України, - підкреслив Столтенбер. - Ми повинні говорити про продовження економічних санкцій щодо Росії".

Читайте такожУкраїна і НАТО підписали дорожню карту стратегічного партнерства у сфері комунікацій

"Ми підтримуємо територіальну цілісність і суверенітет України, її вибір, куди і в якому напрямку йти, - це право кожної країни, - також заявив генеральний секретар НАТО. - Ми підтримуємо безумовне виконання Мінських угод".

У свою чергу Володимир Гройсман подякував представникам НАТО за підтримку України у тяжкий для неї час російської агресії на сході держави та часткової анексії території. При цьому він підкреслив, що "війна на сході - це війна за збереження європейських цінностей, а не лише української території".

Керівник парламенту наголосив, що у такій ситуації важливо приймати своєчасні і ефективні рішення щодо посилення обороноздатності держави. "Ми налаштовані на якомога ширшу співпрацю з НАТО, на поглиблення взаємодії", - сказав він, зазначивши, що і відкриття Офісу НАТО у Києві вплине на подальший розвиток наших відносин.

Голова Верховної Ради запевнив, що український парламент і Україна будуть надійними партнерами Північноатлантичного альянсу.

У свою чергу Йенс Столтенберг заявив, що "з українського парламенту йде потужний сигнал, коли йдеться про обороноздатність України, і це дуже важливо". "Ми бачимо, що після парламентських виборів Україна налаштована на здійснення реформ, у тому числі і у сфері децентралізації, - надання місцевому самоврядуванню широких повноважень", - сказав він, наголосивши, що без реформ Україна "відкотиться назад".

Також Йенс Столтенберг заявив про готовність НАТО надавати Україні практичну допомогу, зокрема, у модернізації Збройних сил, впровадженні реформ у військовій сфері, навчанні представників правоохоронних структур. "Можна не бути членом НАТО, але успішно розвивати співпрацю і партнерство", - сказав він, додавши, що це "є доброю альтернативою членству в Альянсі".

Під час зустрічі керівники депутатських фракцій і груп наголошували на необхідності забезпечення українського війська сучасною зброєю та модернізації системи управління Збройними силами.

Підсумовуючи, голова Верховної Ради підкреслив, що питання співпраці з НАТО об’єднують депутатський корпус. "Тут є велике поле для широкої взаємодії", - сказав Володимир Гройсман.