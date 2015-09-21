Генсек НАТО: мій візит - символ непорушної відданості підтримки України

Про це він заявив у понеділок під час візиту журналістам, передає власний кореспондент УНІАН.

"Це - мій перший в якості генерального секретаря візит в Україну, і цей візит є символом непорушної відданості НАТО підтримувати Україну, надавати політичну та практичну допомогу. Ми твердо підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України, підтримуємо Мінські домовленості та важливість їх повного виконання", - сказав він.

Генсек альянсу нагадав, що НАТО також надає і практичну допомогу, вказавши на існування п'яти трастових фондів. "На додаток, декілька союзників НАТО надають підтримку, навчають та дають поради", - підкреслив Столтенберг.

При цьому він наголосив, що не тільки НАТО підтримує Україну, але й Україна також робить свій внесок у НАТО. "Україна направляла свої сили в Афганістан, Косово; брала участь в операції "Океанський щит", у Силах реагування НАТО та навчаннях. Це добре і для НАТО, це добре і для України, тому що це підвищує якість, вміння, збільшує взаємосумісність між силами НАТО та України. Це говорить про те, що це дорога з двома напрямками у співпраці між Україною та НАТО", - додав Столтенберг.

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При цьому він вважає, що є "можливість робити більше, і це одна з причин мого візиту".

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо очікувань від відвідання України, генсек альянсу сказав: "Я очікую на нову політичну розмову з президентом Порошенком, з прем'єром Яценюком та у Верховній Раді. Це - частина діалогу, який продовжується. Я також очікую підписати три угоди. Одна угода - про статус присутності НАТО. Це створить кращі рамки для діяльності НАТО в Україні. Іншою буде угода про співпрацю у сфері оборони. Це дуже важливо, тому що це про те, як ми будемо розвивати технічні стандарти, щоб ми могли розвивати українську оборонну промисловість та змогли збільшити нашу спільну співпрацю. Тому співробітництво у сфері технічної оборони дуже важливо".

Третьою угодою, яка буде підписана, він назвав Угоду про стратегічну комунікацію.

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Іншою причиною свого візиту Столтенберг назвав "політичну підтримку повному виконанню Мінських домовленостей". "Обнадійливо бачити, що режим припинення вогню переважно виконується, але ситуація залишається крихкою. Це треба використати, щоб просуватися вперед для повної імплементації (Мінських домовленостей), а це - про виконання режиму припинення вогню, про відвід важкого озброєння і дозвіл спостерігачам від ОБСЄ мати повний доступ", - сказав генсек.

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При цьому він зауважив, що "немає причин, щоб не до оцінювати виклики, перед якими ми стоїмо". "Тому одна з причин, чому я в Україні, так це надати мою міцну політичну підтримку повному виконанню Мінських домовленостей, віддати належне українцям за те, що вони зробили, зокрема, коли ми говоримо про зміни до Конституції, які нададуть можливість проведення децентралізації, що є важливою політичною частиною Мінських домовленостей та закликати всі сторони продовжувати повністю виконувати Мінські домовленості. Це - найважливіше, це - шлях до миру. Я також закликаю Росію гарантувати, що вона та сепаратисти також повністю поважають Мінські домовленості", - заявив Столтенберг.