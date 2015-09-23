Голова КСУ Баулін повернувся на роботу після резонансної ДТП
12:46, 23 вересня 2015Політика
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Голова Конституційного суду України Юрій Баулін повернувся до роботи після курсу лікування, яке він проходив через ДТП у Полтавській області влітку.
Баулін потрапив у ДТП 26 липня / lvivpost.net
Як повідомили у прес-службі КСУ, Баулін вийшов на роботу 21 вересня, передає Радіо Свобода.
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Нагадаємо, ДТП, в якій постраждав Баулін, сталася 26 липня. Внаслідок зіткнення автомобіля, в якому їхав голова КСУ і яким керував його водій, з іншим легковиком загинули чотири людини, зокрема 12-річна дитина.
Як заявляв голова МВС Арсен Аваков, за попередньою інформацією слідчих, у ДТП винним був водій автомобіля, що згодом помер у лікарні від травм.
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