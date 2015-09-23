Голова КСУ Баулін повернувся на роботу після резонансної ДТП

Як повідомили у прес-службі КСУ, Баулін вийшов на роботу 21 вересня, передає Радіо Свобода.

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Нагадаємо, ДТП, в якій постраждав Баулін, сталася 26 липня. Внаслідок зіткнення автомобіля, в якому їхав голова КСУ і яким керував його водій, з іншим легковиком загинули чотири людини, зокрема 12-річна дитина.

Як заявляв голова МВС Арсен Аваков, за попередньою інформацією слідчих, у ДТП винним був водій автомобіля, що згодом помер у лікарні від травм.