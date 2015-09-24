В УКРОПі вважають, що торговельна "буферна" зона між Україною і окупованими територіями не виправдовує себе

Про це заявив Голова Донецького обласного осередку «Українського об’єднання патріотів – УКРОП» Роман Світан.

«Для того щоб потрапити до центру, людям потрібно вистояти чергу по вісім годин на блокпосту. Від блокпосту потрібно їхати автобусом, платити гроші. Навіщо? Щоб вийти в степу, де не працюють банкомати, та потрапити в п’ять торгівельних кіосків?» – заявив Світан, який і раніше висловлював сумніви стосовно доцільності створення цього центру.

За його словами, влада не зробила в центрі всього, що обіцяла, тому тут мало і покупців, і продавців. «Складається враження, що гуманітарно-логістичний центр відкривали не для людей, а для галочки, щоб відзвітувати перед міжнародними організаціями», – підкреслив голова УКРОПу в Донецькій області.

«На жаль, поки що це типовий приклад того, як влада щось починає, але не доводить до кінця: шуму багато, а користі нуль. Мені ця ситуація дуже нагадує оптові ринки під Донецьком, які були збудовані за ініціативи Колесникова, – додає Роман Світан. – Очікувані 25 мільйонів гривень за місяць центр явно не приніс, хоч би на 2 мільйони продали. Тому владі зараз потрібно або довести ринок до ладу, або не витрачати гроші на його утримання».