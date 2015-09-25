Полторак запросив міністра оборони США відвідати Україну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Пентагоні.

"Сьогодні я запросив доброго друга України, міністра оборони США відвідати Україну, щоб він побачив власними очима, які зміни відбуваються в Україні, та переконався, що Україна зараз абсолютно інша країна", - сказав Полторак.

Очільник українського оборонного відомства зазначив, що Україна проводить реформування економіки, Збройних сил та будує європейську країну з демократичними цінностями.

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Після завершення прес-конференції, Картер потискаючи руку Полтораку сказав, "побачимось в Україні".

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони США Ештон Картер запевнив, що дискусії по Сирії з Російською Федерацією не змінять політику США щодо засудження дій Росії в Україні та не змінять політику санкцій.