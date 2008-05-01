Семенюк і Портнов знову обмінялися звинуваченнями

Триває конфлікт у Фонді державного майна. Валентина Семенюк-Самсоненко та Андрій Портнов знову обмінялися звинуваченнями. Як передає 5 канал, пані Семенюк-Самсоненко заявляє про незаконність позачергового тиражу газети "Відомості приватизації" та сподівається, що правоохоронні органи відреагують на цю ситуацію.

"Все те, що зроблено відносно випуску фальшивої газети, ми зараз з`ясовуємо скільки екземплярів випустили, тому що фальшивка ніяка не може бути пропущена, тим більше, якщо вона випущена не тим накладом, яким положено, відповідно до тих нормативно-правових документів, які встановлені ФДМУ і зареєстровано в Мін`юсті, то тут, звичайно, нехай правоохоронні органи проводять розслідування", - заявила Валентина Семенюк-Самсоненко.

Андрій Портнов у свою чергу заявляє, що викрив аферу щодо зловживання службовим становищем.

"Мова йде сьогодні про те, щоб відволікти увагу від того, що нове керівництво ФДМУ тільки за декілька днів роботи вскрив найбільшу, безпрецедентну аферу з відмиванням державних коштів на суму 100 мільйонів гривень. За підписом Валентини Петрівни Семенюк, яка спрямувала до державного підприємства "Укртелеком" письмову вимогу 25 квітня. На протязі тижня заплатити 100 мільйонів гривень дніпропетровському підприємству і укласти контракт на нікому не потрібне обладнання", - сказав Портнов.