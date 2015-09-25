Скандальний екс-міністр освіти Табачник вирішив подарувати свій будинок матері (документи)

13:36, 25 вересня 2015
Політика
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Колишній очільник Міністерства освіти Дмитро Табачник у вересні вирішив подарувати будинок і півгектара землі в Обухівському районі своїй матері.

Табачник

Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Слідства.info Максим Опанасенко.

При цьому він виклав відповідні документи, в яких містяться дані реєстрів нерухомості.

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"Да ну вас всіх нафіг" - подумав Дмитро Табачник на початку вересня. І подарував понад півгектара землі і величезний будинок у Кончі, який був раніше записаний на нього, своїй 77-річній мамі. Мабуть, з думкою про те, що у нещасної старенької жінки ніхто нічого не забере", - йдеться у повідомленні Опанасенка.

 Раніше УНІАН повідомляв, що харківський маєток нардепа Михайла Добкіна, який напередодні пікетували активісти, належить кооперативу його матері, що отримала землю за сумнівними схемами.

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