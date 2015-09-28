ІС: У "республіках" готуються до псевдовиборів: "ДНР" хоче легалізації в Україні, а "ЛНР" - приєднання до РФ

Про це повідомив керівник групи "Інформаційний Спротив" Дмитро Тимчук у Facebook.

Зазначається, що проведення цих «виборів» розглядається виключно як засіб тиску на Київ з метою виходу на анонсовані представниками «ДНР» вибори 21.02.2016, які вважаються варіантом подальшої легалізації «ДНР».

"В «уряді ДНР» обговорюється можливість участі 21.02.2016 у виборах «ДНР» політичних партій, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України. Ці партії повинні будуть стати на облік у «ЦВК» і «Мін'юсті» "ДНР", - йдеться у повідомленні ІС.

Читайте такожВатажок "ДНР" заявив, що дати "виборів" у "республіках" не змінюються: їх проведуть 18 жовтня і 1 листопада

Тимчук наголошує, що основною вимогою до цих партій для участі у «виборах» буде визнання «конституції ДНР». Крім того, як потенційні учасники розглядаються місцеві організації партій «Русский блок», «Російсько-Український союз» та Слов'янська партія, представники яких перебувають на тимчасово непідконтрольній Україні території (Донецька область, АР Крим).

Водночас у «ЛНР» (де "вибори" заплановані на 1 листопада) російські «куратори» планують залучити кандидатів від руху «Мир Луганщині» до обговорення теми інтеграції «ЛНР» до РФ і можливості проведення референдуму з цього питання.

"За вказівкою російських «кураторів» лідери «ЛНР» повинні поширювати заяви про вступ «великої кількості звернень» від місцевого населення з питання проведення референдуму про приєднання «ЛНР» до Росії", - повідомили в ІС.