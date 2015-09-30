Група країн домовилася про спільну роботу з розслідування катастрофи МН17 задля покарання винних

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Зокрема, глави делегацій держав-учасниць Спільної групи з розслідування авіакатастрофи літака МН17 висловили розчарування російським вето під час голосування в Радбезі ООН за резолюцію про створення трибуналу для розслідування катастрофи, що відбулося 29 липня.

"Учасники від Австралії, Нідерландів, Бельгії, Малайзії та України домовились про подальшу координацію та спільну роботу з метою покарання винних у трагедії літака «Малайзійських авіаліній»", - йдеться в повідомленні.

Голландська сторона повідомила, що 15 жовтня відбудеться презентація результатів міжнародного незалежного розслідування.

Співрозмовники також відзначили важливість ініціативи України щодо встановлення Міжнародного дня вшанування пам’яті жертв терактів.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Король Нідерландів Віллем-Александр на загальнополітичній дискусії щодо світових проблем в рамках 70-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй наголосив, що родини загиблих в літаку "Малайзійських авіаліній" MH17 очікують на притягнення винних до відповідальності.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак, скоріш за все, був збитий з ЗРК "Бук". Всі 298 осіб, які перебували на борту, загинули.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи. Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди й Україна.

Росія 29 липня на засіданні Ради безпеки ООН застосувала вето до резолюції про створення міжнародного трибуналу.

Після голосування міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс заявив, що Нідерланди, Малайзія, Австралія, Бельгія та Україна продовжать пошуки механізмів для залучення до відповідальності тих, хто збив літак.

11 серпня Рада безпеки Нідерландів повідомила, що спільна слідча група з розслідування катастрофи рейсу МН17 знайшла кілька фрагментів, які можуть належати ракеті з ЗРК "Бук". Ці частини були знайдені під час попередньої місії на сході України і перебувають у розпорядженні кримінального слідчої групи MH17 і Ради безпеки Нідерландів.