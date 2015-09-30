"Будемо просити друзів партії допомогти": Швайка заявив, що у нього немає 1,2 мільйона на заставу

Екс-міністр аграрної політики України, член ВО “Свобода” Ігор Швайка, якому сьогодні Апеляційний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту з правом внесення 1,218 млн грн застави, заявляє, що не має таких грошей і звертатиметься по допомогу до однопартійців

Про це він сказав журналістам по завершенню судового засідання, передає кореспондент УНІАН.

Читайте також"Свобода" висуне Мирного в мери Києва, Сиротюка - у Київраду, а Швайку – на посаду голови Харкова

“У мене 1,2 млн грн немає. Будемо просити друзів партії допомогти”, - сказав Швайка.

Відповідаючи на запитання журналістів, що свого часу він брав на по руки чинного міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, чи згодиться він прийняти гроші, якщо той захоче внести за нього заставу, Швайка сказав: “Я не візьму від собаки грошей”.

Швайку разом з іншими «свободівцями» підозрюють в організації заворушень біля парламенту 31 серпня після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації.

10 вересня Печерський суд Києва обрав для Швайки запобіжний захід у вигляді особистої поруки семи народних депутатів.

Сьогодні Апеляційний суд змінив рішення суду першої інстанції.

Довідка УНІАН. 31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу стали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також була кинута бойова граната.

Читайте також"Свободівець" Швайка отримав SMS-повідомлення з викликом на допит

Всього загинули 4 бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про зіткненнях біля ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.