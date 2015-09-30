Україна отримала від США $265 мільйонів військової допомоги

16:15, 30 вересня 2015
Політика
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Загальний обсяг допомоги Україні у сфері безпеки з боку США становить на сьогодні $265 млн.

/ president.gov.ua

Про це свідчать дані інфографіки, надані посольством США в Україні, передає "ЄвроПравда".

Найбільше коштів надано для навчання військовослужбовців Збройних сил та Нацгвардії України – $66 млн. На засоби зв’язку американці надали $33 млн, трохи більше, ніж по $20 млн, виділили на радари та польове обладнання.

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Крім того, США наддали Україні 230 одиниць військових автомобілів "Хамві".

"Разом з новими системами контрбатарейної боротьби допомога США Україні у галузі безпеки становить $265 млн – і це ще не все", - написав у Twitter посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

Раніше віце-президент США Джо Байден заявляв, що Америка цієї осені надішле в Україну радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби.

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