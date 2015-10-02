Вперше за кілька останніх тижнів доба у зоні АТО пройшла без стрілянини

Про це повідомив прес-центр АТО на сторінці в соцмережі. "Також вже сьогодні – 2 жовтня, з опівночі і до 6 ранку вздовж лінії розмежування випадків відкриття вогню штабом АТО не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

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Також у прес-центрі підкреслили, що українська сторона сподівається, що довгоочікуване перемир’я дозволить реалізовувати черговий етап мирних домовленостей з відведення техніки і озброєння калібру менше 100 мм та відкриє ширші можливості до відновлення інфраструктури Донбасу перед настанням зими.