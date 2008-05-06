Кріль: Тимошенко виступила кришею і тараном

Народний депутат України, лідер політичної партії “Єдиний центр” Ігор КРІЛЬ переконаний, що методи Кабміну щодо зміни керівництва Фонду державного майна є “типовим рейдерським захоплення”.

Про це йдеться у заяві І.КРІЛЯ, переданій УНІАН прес-службою “Єдиного центру”.

«Зміна керівництва Фонду держмайна дуже нагадує типове рейдерське захоплення. Але йдеться не про підприємство, а про державну установу, і рейдером тут виступає уряд на чолі з Юлією Володимирівною», – сказав І.КРІЛЬ.

За його словами, методи Кабміну нічим не відрізняються від методів рейдерів – частіше за все вони нехтують законом або шукають прогалини в законодавстві.

«Як пересічні рейдери купують рішення суддів, домагаючись зміни керівників підприємств, так і уряд, звернувшись до Окружного адмінсуду Києва, скасовує Указ Президента, хоча цей суд не має права розглядати такі справи і виносити по них рішення», – зауважив І.КРІЛЬ.

Він також висловив здивування як способом, у який Ю.ТИМОШЕНКО "просуває" Андрія ПОРТНОВА на посаду головного захисника державного майна в Україні, так і самою персоною А.ПОРТНОВА, яку пов’язують із багатьма рейдерськими скандалами.

«Часто для захоплення підприємства рейдери використовують судових виконавців, щоб ті пояснили старому керівництву, хто тепер в домі хазяїн. А якщо потрібен силовий варіант, залучають міліцію або охоронні фірми. У випадку з Фондом держмайна «кришею та тараном» виступила сама прем’єр», – сказав він.

І.КРІЛЬ наголосив, що сьогодні, коли країна постійно знаходиться у постійному процесі рейдерських захоплень, Ю.ТИМОШЕНКО вирішила очолити цей процес, не гребуючи порушенням закону і демонструючи правовий нігілізм.

«Як відомо, Генпрокуратура винесла протест на урядові постанови щодо ФДМУ, однак Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Кабмін відхилив цей протест, хоча уряд на засіданні у цей день навіть не торкався цього питання», – зазначив він.

І.КРІЛЬ нагадав, що уряд у лютому відсторонив Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО від виконання своїх службових обов’язків до 4 квітня, тобто чинність тієї кабмінівської постанови втрачена.

«У будь-якому разі А.ПОРТНОВ ніяк не може керувати Фондом. Про це говорять зараз усі провідні експерти, юристи, політики. Це питання (звільнення чи призначення голови ФДМУ – УНІАН) – в компетенції Верховної Ради України, а не уряду в особі однієї людини», – переконаний депутат.

Він не виключає, що така наполегливість Ю.ТИМОШЕНКО у приватизаційних питаннях викликана її намірами надавати преференції у цьому процесі близьким до БЮТ представникам бізнесу. Він зазначив, що, наприклад, заявки на ознайомлення з Одеським припортовим заводом подали компанії «Єврохім», «Дніпроазот», що підконтрольне співвласникам «Приватбанку», і «Нафтохімімпекс», контрольований Костянтином ЖЕВАГО.