Порошенко назвав "дипломатичним проривом" надання США оборонного озброєння Україні

Про це сказав президент України Петро Порошенко в інтерв'ю низці телеканалів, яке транслював телеканал «Україна».

Він зазначив, що під час Генеральної асамблеї ООН, мав зустрічі з президентом США Бараком Обамою. «Якщо говорити про президента США Обаму, то президент Обама зустрівся зі мною до зустрічі з Путіним, де ми скоординували основні підходи, після зустрічі з Путіним і ввечері після зустрічі з Джоном Байденом - віце-президентом США, де він повідомив мене, що він підписав відповідне розпорядження про передачу Україні нових зразків озброєння, які як повітря нам потрібні, бо це є оборонне озброєння, це є контрбатарейні станції великої дальності, які дозволяють нам підвищити ефективність оборонних спроможностей українського війська», - наголосив Порошенко і додав: «Це є безумовно дипломатичний прорив української сторони».

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Він також наголосив, що на Генеральній асамблеї ООН Україні вдалося залучитися глобальною підтримкою. «Нам вдалося перетворити європейську єдність і солідарність з Україною, єдність країн «Великої сімки» на глобальну», - підкреслив Порошенко.

За його словами, Україна на сьогодні бачить «абсолютно тверду і чітку підтримку абсолютної левової більшості країн позиції України» щодо неприйняття агресії на сході, неприйняття анексії Криму, неприйняття подальшої подібної поведінки на кшталт збиття – терористичної атаки проти пасажирського літака.