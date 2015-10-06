Сьогодні Рада розгляне законопроекти про соцзахист військових і родин Небесної сотні (наживо)
Сьогодні Рада розгляне законопроекти, які стосуються оподаткування суб'єктів, що займаються видобутком газу, та низку законопроектів про соціальний захист військовослужбовців і родин Героїв Небесної сотні.
Як передає кореспондент УНІАН, передбачається розгляд ряду законопроектів про внесення змін до Податкового, Митного кодексів в частині оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу, а також законопроекту про заходи з економічної стабілізації ДАТ “Чорноморнафтогаз”.
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Парламент також розгляне проект закону про удосконалення забезпечення діяльності органів Військової прокуратури, а також зміни до законодавства, якими встановлюється спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України.
Крім того, заплановано розгляд законопроектів, які удосконалюють механізм призначення керівників військово-цивільних адміністрацій та механізм визначення рівня навантаження на суддів.