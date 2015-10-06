Сьогодні Рада розгляне законопроекти про соцзахист військових і родин Небесної сотні (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, передбачається розгляд ряду законопроектів про внесення змін до Податкового, Митного кодексів в частині оподаткування суб'єктів господарювання, що здійснюють видобування природного газу, а також законопроекту про заходи з економічної стабілізації ДАТ “Чорноморнафтогаз”.

Читайте такожРада готова розглядати ініціативи, які допоможуть вигнати агресора з України - Гройсман

Парламент також розгляне проект закону про удосконалення забезпечення діяльності органів Військової прокуратури, а також зміни до законодавства, якими встановлюється спрощений порядок прийняття до громадянства України іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу у Збройних силах України.

Крім того, заплановано розгляд законопроектів, які удосконалюють механізм призначення керівників військово-цивільних адміністрацій та механізм визначення рівня навантаження на суддів.