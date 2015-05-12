Депутати попередньо дозволили іноземцям воювати в українській армії

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 257 із 326 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законопроектом планується внести зміни до Закону України «Про Збройні Сили України». Ними передбачено, що іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, підписують зобов’язання. При виконанні обов'язків служби вони носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються військові звання.

Також планується внести зміни до Кримінального кодексу України. Ними передбачено викласти в новій редакції статтю 447 «Найманство», якою визначається, що вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання, а також використання найманців - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Ті самі діяння, вчинені особою з використанням свого службового становища – караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Участь найманця у воєнних діях – карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

В примітці до статті зазначено, що найманцем є особа, яка: спеціально завербована на місці або за кордоном для того, щоб брати участь у збройному конфлікті; фактично бере безпосередню участь у воєнних діях; бере участь у воєнних діях, керуючись, головним чином, бажанням одержати особисту вигоду, і якій дійсно було обіцяно стороною або за дорученням сторони, що перебуває в конфлікті, матеріальну винагороду, що істотно перевищує винагороду, яка обіцяна чи сплачується комбатантам такого ж рангу і функцій, які входять до особового складу збройних сил даної сторони; не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території, яка контролюється стороною, що перебуває в конфлікті; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не послана державою, яка не є стороною, що перебуває в конфлікті, для виконання офіційних обов'язків як особи, яка входить до складу її збройних сил.

Передбачено також внесення зміни до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу». Цими змінами передбачено, що військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, іноземців та осіб без громадянства, пов'язаній із обороною України, захистом її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.

Проходження військової служби здійснюється: громадянами України - за призовом і в добровільному порядку (за контрактом); іноземцями та особами без громадянства - за контрактом на посадах рядового та сержантського і старшинського складу у Збройних Силах України.

Змінами передбачено, що громадяни, іноземці та особи без громадянства, які проходять військову службу, є військовослужбовцями і мають статус військовослужбовця.

Законопроектом передбачено, що громадяни України в добровільному порядку можуть проходити службу у військовому резерві Збройних Сил України або інших військових формувань. Порядок відбору та прийняття на службу у військовому резерві, строки, умови й порядок її проходження, а також підстави й порядок звільнення зі служби визначаються цим Законом, відповідними положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві, які затверджуються президентом України, та іншими нормативно-правовими актами.

Читайте такожРада сьогодні розгляне закон про правовий режим воєнного стану (наживо)

Відповідно до законопроекту, іноземці та особи без громадянства при прийнятті на військову службу приймають зобов’язання перед Україною.

Законопроектом визначені особливості прийняття на військову службу та проходження військової служби у Збройних Силах іноземцями та особами без громадянства. Згідно з проектом, іноземці та особи без громадянства можуть бути прийняті на військову службу за контрактом на посади рядового та сержантського і старшинського складу.

Для прийняття на військову службу іноземці та особи без громадянства звертаються до військового комісаріату за місцем їх проживання.

Законопроектом визначено, що для прийнятих на військову службу за контрактом іноземців та осіб без громадянства встановлюється випробувальний термін строком два місяці.

Отримання іноземцями та особами без громадянства офіцерських військових звань Збройних Сил України можливе лише після отримання громадянства України у встановленому законом порядку.

Законопроектом визначено, що розмір грошового забезпечення іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу визначається на рівні, що встановлений для військовослужбовців - громадян України, що проходять службу за контрактом.

Законопроектом передбачено, що одноразова грошова допомога у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу (далі - одноразова грошова допомога), - гарантована державою виплата, що здійснюється особам, які згідно з цим Законом мають право на її отримання.

Законопроектом передбачено, що одноразова грошова допомога призначається і виплачується у розмірі: 500-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі загибелі (смерті) військовослужбовця; 250-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності I групи, 200-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності II групи, 150-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб, - у разі встановлення військовослужбовцю інвалідності III групи.

Також планується внести зміни до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», якими перебачити, що іноземці та особи без громадянства, які прибули для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах України та отримали посвідку на тимчасове проживання, вважаються такими, які на законних підставах перебувають на території України на час проходження військової служби у Збройних Силах України.

Читайте такожЗакон про заборону військовослужбовцям користуватися мобільними в зоні АТО пройшов перше читання

Даним законопроектом передбачено, що в'їзд в Україну та виїзд з України здійснюється: іноземців та осіб без громадянства - за паспортним документом за наявності відповідної візи, якщо інший порядок в'їзду та виїзду не встановлено законодавством чи міжнародним договором України; іноземців, які постійно проживають на території України, - за паспортним документом та посвідкою на постійне проживання; осіб без громадянства, які постійно проживають на території України, - за посвідченням особи без громадянства для виїзду за кордон; іноземців та осіб без громадянства, яких визнано біженцями в Україні або особами, які потребують додаткового захисту в Україні, - за проїзним документом для виїзду за кордон; іноземців та осіб без громадянства, які перебувають у шлюбі з громадянами України, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання; іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю у діяльності релігійних організацій, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання; іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з участю у діяльності філій, відділень, представництв та інших структурних осередків громадських (неурядових) організацій іноземних держав, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання; іноземців та осіб без громадянства, які працюють у представництвах іноземних суб'єктів господарювання в Україні, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання; іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні у зв'язку з провадженням культурної, наукової, освітньої діяльності на підставах і в порядку, встановлених міжнародними договорами України або спеціальними програмами, а також іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні з метою участі в міжнародних та регіональних волонтерських програмах чи участі в діяльності волонтерських організацій, зареєстрованих в Україні у встановленому порядку, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання; іноземців та осіб без громадянства, які працюють кореспондентом або представником іноземних засобів масової інформації на території України, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання; іноземців та осіб без громадянства, які навчаються у навчальних закладах України не менш як протягом одного року, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання; іноземців - громадян держав, які можуть в'їжджати в Україну без візи відповідно до законодавства України чи міжнародного договору України, - за паспортним документом або іншим документом, якщо це передбачено міжнародним договором України; іноземців, які є громадянами держав, з якими укладено договори про місцевий прикордонний рух, - за документами, які дають право на перетинання державного кордону в межах місцевого прикордонного руху; іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову служби за контрактом у Збройних Силах України, - за паспортним документом та посвідкою на тимчасове проживання.»