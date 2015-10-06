У "Відродженні" заявляють, що обласна ТВК Одещини намагається не допустити до участі у виборах кандидатів партії

Про це повідомив перший заступник глави партії “Відродження” Володимир Пилипенко.

“Сьогодні територіальна виборча комісія, маючи на руках постанову суду про незаконність свого попереднього рішення, повинна була повторно розглянути питання про реєстрацію кандидатів до облради від партії “Відродження”. Але представники “Опозиційного блоку”, які разом з місцевою владою фактично керують Одеською ТВК прийняли рішення оскаржити постанову Окружного суду” – прокоментував дану ситуацію Володимир Пилипенко. – Таким чином можемо говорити про те, що, по-перше, Одеська обласна ТВК фактично перетворилась із незалежного органу, який повинен забезпечити демократичні вибори на філіал обласного партосередку “Опозиційного блоку”. По-друге, головним завданням Одеської обласної ТВК є не забезпечення відкритого і демократичного виборчого процесу, а нейтралізація та недопущення до участі у місцевих виборах кандидатів від партії “Відродження”.

Рішення оскаржити судову постанову є не що інше як свідоме і умисне перешкоджання кандидатам відродження у проведенні повноцінної передвиборної агітації та перешкоджання реалізації громадянами свого виборчого права. Такі грубі порушення свідчать про подальшу неспроможність цього складу ТВК забезпечувати нормальний виборчий процес в області, переконаний політик.

Партія “Відродження” вимагатиме від ЦВК розпустити Одеську обласну територіальну виборчу комісію: “Ми вимагатимемо люстрації”.

Як повідомлялося, 4 жовтня Одеський окружний адміністративний суд зобов’язав обласну виборчу комісію повторно розглянути документи про реєстрацію кандидатів від партії “Відродження” до Одеської обласної ради.

Раніше обласна виборча комісія відмовила в реєстрації 27 представникам партії “Відродження”, посилаючись на неправильно надані дані при заповненні документів, зокрема, автобіографій. Відповідно до закону про місцеві вибори, помилки і неточності в документах, поданих претендентами в кандидати, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації. Тим не менш, обласна комісія має намір подавати апеляцію на рішення суду.

У свою чергу, партія “Відродження” подала до суду позов з вимогою визнати неправомірними дії комісії, скасувати її постанови і зобов’язати зареєструвати своїх кандидатів. Позов був задоволений частково – заяви та документи потенційних кандидатів від партії “Відродження” мали бути розглянуті комісією повторно.