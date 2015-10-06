Суд відправив під домашній арешт "свободівця" Сабія

Про це йдеться у повідомленні "Свободи" в "Твіттері".

"Рішення суду у справі захисника Конституції Ігоря Сабія - цілодобовий домашній арешт", - йдеться у ньому.

Сабій очолює список "Свободи" на виборах до Київської облради 25 жовтня.

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Нагадаємо, 2 жовтня йому було вручено повідомлення про підозру у справі про заворушення під будівлею Верховної Ради 31 серпня.

31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки.

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Також була кинута бойова граната, внаслідок чого загинули 4 бійця Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією та іншими організаціями.

Крім нього, під домашнім арештом перебуває екс-парламентарій від "Свободи" Едуард Леонов.