Суд відправив під домашній арешт "свободівця" Сабія
Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт голову Київської обласної організації ВО "Свобода", колишнього депутата Верховної Ради від цієї політсили Ігоря Сабія.
Про це йдеться у повідомленні "Свободи" в "Твіттері".
"Рішення суду у справі захисника Конституції Ігоря Сабія - цілодобовий домашній арешт", - йдеться у ньому.
Сабій очолює список "Свободи" на виборах до Київської облради 25 жовтня.
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Нагадаємо, 2 жовтня йому було вручено повідомлення про підозру у справі про заворушення під будівлею Верховної Ради 31 серпня.
31 серпня після прийняття в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки.
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Також була кинута бойова граната, внаслідок чого загинули 4 бійця Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали. За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією "Свобода", Радикальною партією та іншими організаціями.
Крім нього, під домашнім арештом перебуває екс-парламентарій від "Свободи" Едуард Леонов.